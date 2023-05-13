Подготовительные работы к реконструкции моста через Иж начались в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии

В Якшур-Бодьинском районе Удмуртии стартовали работы по обустройству подъездных путей к временному мосту, который появится через реку Иж, пока будет вестись реконструкция существующего сейчас деревянного моста. Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, в настоящее время этот мост находится в рабочем состоянии, но не отвечает современным требованиям безопасности. Он связывает жителей нескольких населенных пунктов — Новая Чернушка, Люкшудья, Пестовка — с районным центром, а также с Ижевском.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Мост полностью деревянный. Проезжая часть узкая, двум машинам на нем не разъехаться. С периодичностью в 2-3 месяца доски на проезжей части выходят из строя. Постоянно заменяем целые участки дорожного настила. Соответственно и грузоподъемность объекта снижена. Кроме того, мост стоит на большом количестве опор, из-за чего весной образуется ледовый затор. С новым мостом таких проблем не будет. Это будет однопролетное сооружение с двумя береговыми опорами»,— рассказал начальник отдела организации, ремонта и содержания искусственных дорожных сооружений КУ УР «Управтодор» Максим Зоренко.

Новый мост будет выполнен из металлических конструкций, там появится широкая проезжая часть. Длина металлического пролетного строения составит 33 метра. Грузоподъемность — более 80 тонн.

Старый мост начнут разбирать в июне. В целом работы по обустройству нового моста завершатся в 2024 году. На этот период здесь установят временный мост с односторонним реверсивным движением со светофорным регулированием.

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