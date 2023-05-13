В Екатеринбурге произошел пожар в загородном клубе

В загородном клубе на ул. Пески, 13 произошел пожар. По данным регионального МЧС, в 10:52 поступило сообщение о пожаре на территории загородного клуба на площади 200 кв. м горят гостевой дом, беседка и надворные постройки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС по Свердловской области Фото: МЧС по Свердловской области

Информации о пострадавших пока не поступало. По данным спасателей, существовала угроза распространения огня на соседние строения. В 12:06 локализовали пожар. В тушении пожара участвуют 25 человек и пять единиц техники.

По данным региональных властей, в Свердловской области на сегодняшний день ликвидировали 14 пожаров, еще 27 остались непотушенными.

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