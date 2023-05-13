В Челябинске автомобиль въехал в подземный переход после ДТП

Сегодня ночью в Челябинске легковой автомобиль упал в подземный переход на проспекте Победы после наезда на металлическое ограждение. Пострадали водитель и двое пассажиров Mercedes, сообщают в госавтоинспекции города.

ДТП произошло в 02:20 возле дома №168 по проспекту Победы. Момент аварии запечатлела система видеонаблюдения «Интерсвязи». На кадрах видно, как Mercedes на большой скорости въехал в металлическое ограждение, после чего опрокинулся в подземный переход. Пострадали 25-летний водитель и двое молодых людей 20 и 23 лет.

Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства произошедшего.