Экс-зампреду краевого правительства нашли новую работу в Югре

Бывший вице-премьер Пермского края Григорий Невоструев возглавил АО «Ипотечное агентство Югры», единственным учредителем которого является департамент по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. По данным «СПАРК-Интерфакс», запись о назначении господина Невоструева генеральным директором компании была внесена в ЕГРЮЛ 11 мая. Ранее он работал в другом функциональном подразделении правительства ХМАО — Югры: был директором департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса.

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Григорий Невоструев работал в правительстве Пермского края с августа 2020 года по июнь 2021-го, курировал развитие инфраструктуры. До приезда в Прикамье карьера чиновника была связана с Республикой Башкортостан. В сентябре 2021 года господин Невоструев перешел из правительства Пермского края в администрацию Сургута, где в качестве заместителя руководителя курировал департаменты городского хозяйства, а также имущественных и земельных отношений. Летом прошлого года трудоустроился главой департамента строительства и ЖКХ Югры.