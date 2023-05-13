«Фобос»: в Краснодаре 13 мая ожидается потепление до +20 градусов

В Краснодаре в субботу, 13 мая, возможны кратковременные дожди, воздух прогреется до +18…+20 градусов, сообщил в Telegram-канале ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

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«К южным границам Краснодарского края подберется циклон. Он затронет регион северным краем своей облачной системы, и местами, преимущественно в южной части территории, вызовет кратковременные дожди», — написал Михаил Леус.

На Черноморском побережье переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза, в предгорных и горных районах края местами сильный дождь, сообщает Краснодарский ЦГМС.

Тат Гаспарян

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