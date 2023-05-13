В Тюменской области пьяные подростки, отмечавшие 16-летие, устроили ДТП с пострадавшими

В поселке Андреевский (Тюменская область) утром 13 мая произошло ДТП, которое устроили нетрезвые подростки. По данным региональной ГИБДД, компания несовершеннолетних отмечала 16-летие молодого человека, пили пиво, а под утро один из подростков решил прокатить друзей. Парень проник в гараж и взял машину отца. Отец в это время спал.

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«Двигаясь на папиной автомашине ВАЗ 2114, молодой человек не справился с управлением, автомобиль въехал в столб. В "Ладе" вместе с водителем находились два подростка. Показания алкотестера у водителя — 0.83 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе», — рассказали в ГИБДД по Тюменской области.

ДТП обошлось без тяжких последствий, ранена 14-летняя пассажирка, приехавшая к бабушке в гости из Тюмени. Предварительно, у девочки легкая травма. Информацию об аварии направили в подразделение по делам несовершеннолетних.

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