В Свердловской области ликвидировали 14 пожаров, еще 27 остались непотушенными

В Свердловской области непотушенными остаются 27 пожаров, сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона. За прошедшие сутки площадь действующих природных пожаров сократилась на 11,8 тыс. га, ликвидировано 14 пожаров на площади 16,7 тыс. га.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Удалось ликвидировать пожары в Режевском округе (7,5 тыс. га), в Талицком округе (4 тыс. га), под Ревдой (2,5 тыс. га), в Белоярском округе (1,3 тыс. га).
Общая площадь действующих пожаров составляет 38,8 тыс. га, из 27 пожаров — 14 локализованы и не распространяются.