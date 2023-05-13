В Свердловской области ликвидировали 14 пожаров, еще 27 остались непотушенными

В Свердловской области непотушенными остаются 27 пожаров, сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона. За прошедшие сутки площадь действующих природных пожаров сократилась на 11,8 тыс. га, ликвидировано 14 пожаров на площади 16,7 тыс. га.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Удалось ликвидировать пожары в Режевском округе (7,5 тыс. га), в Талицком округе (4 тыс. га), под Ревдой (2,5 тыс. га), в Белоярском округе (1,3 тыс. га).

Общая площадь действующих пожаров составляет 38,8 тыс. га, из 27 пожаров — 14 локализованы и не распространяются.

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