Еще один сотрудник московского института появился в руководстве пермского университета

Экс-заведующий лабораторией перспективных систем управления Московского физико-технического института (МФТИ) Сергей Автайкин назначен новым директором института компьютерных наук и технологий Пермского государственного национального-исследовательского университета (ПГНИУ). Об этом сообщает пресс-служба ПГНИУ. Отметим, что господин Автайкин не первый сотрудник МФТИ приглашенный на руководящую должность в ПГНИУ. В феврале этого года экс-директор заочной физико-технической школы МФТИ Анна Габдурафикова была назначена проректором ПГНИУ по учебной работе.

36-летний уроженец Долгопрудного Сергей Автайкин возглавил пермский IT-институт



Сергей Автайкин окончил факультет аэрофизики и космических исследований МФТИ по направлению «Прикладные математика и физика» (специальность «Аэрофизическая механика») в 2009 году. Ученый специализируется на интеллектуальных системах управления беспилотными аппаратами и их группами, является автором 23 программ ЭВМ, трёх полезных моделей и пяти изобретений. В 2014 году господин Автайкин был награждён медалью им. Ю.А. Гагарина «За заслуги перед космонавтикой». Входит в совет по профессиональным квалификациям воздушного транспорта нацсовета при Президенте РФ по направлению беспилотные авиационные системы.

Алексей Городилов

Фото: пресс-служба ПГНИУ

Решение о создании института компьютерных наук и технологий для подготовки IT-специалистов было принято ученым советом ПГНИУ в апреле 2022 года. С лета прошлого года институт возглавлял кандидат технических наук Алексей Городилов. Причины его отставки в сообщении пресс-службы ПГНИУ не указаны.