Татарстан стал менее представительным

Глава Татарстана Рустам Минниханов исключил из структуры власти 12 представительств республики за рубежом и в других регионах России. В результате представительства утратили статус госорганов. В администрации господина Минниханова объяснили «Ъ-Казань» это решение требованием федерального центра, но заверили, что республика сохранит представительства как структурные подразделения своего минпромторга. Эксперты не исключают, что Татарстан может вовсе их закрыть в случае «прямого указания» властей РФ, и говорят, что регион уже лишился представительства в Чехии на фоне СВО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Представительство Татарстана в Российской Федерации

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Представительство Татарстана в Российской Федерации

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Раис Рустам Минниханов подписал указ № 276 «О системе и структуре органов исполнительной власти Республики Татарстана». В состав исполнительных органов по-прежнему входят кабинет министров республики, который возглавляет Алексей Песошин, 18 министерств, пять государственных комитетов, а также девять «иных органов» (агентства, инспекции и управления). Теперь в документе они называются органами исполнительной власти, а не «государственной власти» Республики Татарстан, как раньше. При этом среди них не оказалось 12 представительств Татарстана в различных странах, в том числе в России и ее регионах.

Согласно аналогичному указу господина Минниханова, подписанному в сентябре 2020 года, в систему «исполнительных органов государственной власти», в частности, входило полномочное представительство республики в Российской Федерации во главе с вице-премьером Равилем Ахметшиным, который и в настоящее время сохранил этот пост в правительстве региона. Кроме того, статус госоргана имели полномочные представительства Татарстана в Казахстане, Франции, Турции и Туркменистане, постоянные представительства республики в Азербайджане и в регионах России — в Башкирии, в Свердловской области, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в Севастополе и в Крыму. Также в систему госорганов входило представительство в Узбекистане и торгово-экономическое представительство в Чехии. Теперь указ 2020 года признан утратившим силу.

Пресс-секретарь главы Татарстана Лилия Галимова заверила «Ъ-Казань», что «по своей сути ничего не меняется».

«Представительства продолжают свою работу»,— сказала она, пояснив, что теперь они являются структурными подразделениями министерства промышленности и торговли Татарстана.

В реестре министерства сейчас уже 21 представительство. 13 — в зарубежных странах, в том числе также в Китае, Японии, ОАЭ, Германии, Финляндии и Швейцарии (ссылка на представительство в США сейчас неактивна). Восемь — в регионах России, в том числе в Нижегородской и Саратовской областях, Ханты-Мансийском автономном округе.

Согласно закону о бюджете Татарстана на 2023 год, республика планирует потратить на обеспечение деятельности своих представительств 302,2 млн руб.

Это почти столько же, сколько было в прошлый год (301,6 млн руб.). Вместе с тем планируется сократить расходы на выплаты персоналу — до 143,7 млн руб. (В 2022 году было 173,1 млн руб.). Однако увеличатся расходы на закупку товаров, работ и услуг — до 144,8 млн руб. (в 2022 году было 115,4 млн руб.).

Лилия Галимова объяснила «Ъ-Казань» лишение представительств статуса госорганов требованием федерального центра. «Просто исходя из федерального закона № 414 наше законодательство поэтапно претерпевает изменения, приводится в соответствие»,— сказала она. На ст. 25 этого же закона ссылается и раис Татарстана в своем указе. В ней описываются основные полномочия высшего должностного лица субъекта РФ, в числе которых определение системы и структуры исполнительных органов региона. В то же время там нет конкретного перечня органов, которые могут входить в структуру. Норма о том, что представительства являются госорганами республики пока сохраняется и в региональном законе.

Напомним, сам федеральный закон «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ» был принят в конце 2021 года. Его соавторами стали главы комитетов Госдумы и Совета Федерации Павел Крашенинников и Андрей Клишас. Этим законом также было закреплено, что высшее должностное лицо субъекта РФ должно называться главой и может иметь дополнительное название, но только не «президент». На приведение конституции региона в соответствие с федеральным законом был отведен срок до 2023 года.

Изначально Татарстан хотел сохранить за Рустамом Миннихановым должность президента до окончания его полномочий. Такие поправки в конституцию региона были приняты в конце 2022 года. Однако в январе этого года «переходный период» по переименованию президентской должности был отменен. С 6 февраля господин Минниханов именуется главой и раисом (арабское слово, означающее «начальник») республики. Также из основного закона Татарстана исключили упоминания суверенитета и договора о разграничении полномочий с федеральным центром, статьи о гражданстве Татарстана, обязанности главы республики знать татарский язык. С начала этого года был упразднен конституционный суд региона.

«Общая тенденция намечена совершенно ясно: это стирание каких-то дополнительных полномочий субъекта федерации, которые так или иначе власти Татарстана взяли в 1990-х»,— говорит казанский политолог Сергей Сергеев. Он напоминает, что согласно Конституции РФ, республики являются государствами. «Но, видимо, это определение немного раздражало федеральный центр. Как это так: в государстве может быть еще государство?»— предполагает эксперт. Что касается представительств, то, по словам господина Сергеева, имея статус госорганов, они могли «напоминать протопосольства». Впрочем, он отмечает, что такие представительства сейчас выполняют чисто «экономические функции», хотя в 1990-е годы «можно было говорить о горизонтальный связях республики с иностранными государствами». Политолог полагает, что представительства Татарстана «оставят, пока не будет прямого указания их убрать».

«Ничего не поменяется. Как они исполняли свои полномочия, так и будут исполнять. Никаких проблем не вижу»,— отмечает бывший министр юстиции Татарстана Мидхат Курманов. По его словам, эти представительства изначально работали при министерстве промышленности, а за рубежом представители Татарстана «работали при посольстве РФ», хотя и финансировались за счет бюджета республики. «Изначально подразумевалось, что представительства Татарстана не являются самостоятельными. Российское законодательство не позволяет субъектам иметь полноправные представительства за пределами РФ»,— говорит господин Курманов. При этом он добавляет, что сейчас некоторые представительства Татарстана не работают в связи с проведением спецоперации РФ на Украине. В частности, по его данным, было закрыто представительство в Чехии.

Кирилл Антонов