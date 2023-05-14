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Коммерсантъ FM
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Ставка на юань

Как выросла доходность по бондам в китайской валюте

Китайская валюта играет все большую роль как в российской экономике, так и в предпочтениях частных инвесторов. Повышению популярности юаня способствует не только растущая токсичность доллара и евро, но и улучшение условий привлечения средств в этой валюте. За полгода доходности депозитов крупных банков выросли с 1% до более чем 3% годовых. Более высокие доходности складываются по юаневым облигациям — 4–6% годовых. Однако в таких инвестициях стоит учитывать ограниченную ликвидность отдельных выпусков.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Дружественный платеж

На минувшей неделе в «Обзоре рисков финансовых рынков» (.pdf) ЦБ отметил продолжающийся тренд по увеличению доли юаня как в расчетах за внешнеэкономические операции, так и на внутреннем биржевом и внебиржевом рынках. С марта 2022 года по март 2023 года российские экспортеры нарастили объем месячных операций в китайских юанях с $0,5 млрд до $6,9 млрд, а импортеры — с $1,4 млрд до $7,7 млрд. В итоге доля китайского юаня в структуре экспорта составила 18%, а в структуре импорта — 27%. На биржевом спот-рынке доля юаня в апреле 2023 года увеличилась до 36,1%, на внебиржевом — до 22,3%. При этом в конце 2022 года она составляла 31,5% и 17,6% соответственно.

Рост спроса на валюты дружественных стран на российском рынке является долгосрочной тенденцией, продиктованной сложившейся геополитической ситуацией, отмечается в обзоре ЦБ.

В сложившихся условиях все большее число банков предлагает вклады в юанях. Если в начале осени такие вклады были доступны у десятка крупнейших банков, то сейчас, по данным «Банки.ру», такой продукт есть почти у 100 банков, при этом ставки даже у крупнейших из них составляют 3,2–3,5% годовых, тогда как полгода с трудом превышали 1% годовых.

Совместный подъем

Более высокие ставки доступны инвесторам на долговом рынке, где обращается больше 20 выпусков 11 эмитентов. При этом доходность 2–3-летних облигаций эмитентов первого эшелона составляет 3,7–4% годовых, 4–5-летних — 3,5–6,4% годовых. «Доходности юаневых бондов с начала года вели себя приблизительно так же, как и доходности других валютных инструментов в локальном периметре — по коротким (до года) торгуемым бумагам они особо не поменялись, а для 3–4-летних бумаг цены снизились, а доходности увеличились приблизительно на 100 б. п.»,— отмечает руководитель отдела аналитики долгового рынка «Ренессанс Капитала» Алексей Булгаков.

Минфин может начать покупать юани для ФНБ

Рост доходностей в начале нынешнего года был вызван низким спросом со стороны инвесторов. С одной стороны, как отмечает руководитель направления анализа рынка облигаций инвестбанка «Синара» Александр Афонин, желающие разместить юани уже воспользовались теми вариантами, которые предлагал рынок, и новых покупателей пришлось мотивировать более высокими доходностями. С другой стороны, появились более интересные инструменты, такие как замещающие облигации (ЗО), доходности по которым гораздо выше, при этом они обладают теми же преимуществами, что и юаневые бонды. Так согласно данным Rusbonds, доходность юаневых облигаций «Металлоинвеста» с погашением в сентябре 2027 года составляет 4,5% годовых, а замещающих облигаций с погашением в октябре 2028 года — около 7% годовых.

В поисках справедливого уровня

В связи с тем, что локальный сегмент валютных долговых инструментов только формируется и существует отдельно от глобальных рынков, выводы о справедливости или несправедливости текущего ценообразования делать сложно, считает Алексей Булгаков. По мнению Александра Афонина, вполне справедливыми выглядят уровни, на которых находятся доходности облигаций, выпущенные с начала текущего года, в частности, дебютный выпуск «Совкомфлота» (доходность 5% годовых) и второй выпуск «Южуралзолота» (около 4% годовых). «На рынке есть категория "отстающих", это большинство бумаг, выпущенных в прошлом году. Доходности по ним остаются на низких уровнях в силу невысокой ликвидности и нежелания держателей фиксировать убытки»,— отмечает господин Афонин.

Дальнейшего сильного роста ставок по юаневым облигациям аналитики не ждут.

Предложение таких бумаг ограничено, в связи с этим инвесторам придется довольствоваться имеющимися ставками. Тем более что по мере насыщения рынка доходность вновь может пойти вниз. «Можно только предположить, что на горизонте два-три года по мере прекращения размещений и доразмещений ЗО и стабилизации объемов юаневых бондов, по мере либо вымывания, либо конверсии депозитов в "недружественных" валютах, в доходностях по всем валютным инструментам будет наблюдаться снижение и определенная компрессия»,— резюмирует Алексей Булгаков.

Виталий Гайдаев

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