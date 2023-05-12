Дольщикам проблемного ЖК «Парусная регата» в Краснодаре начали выдавать ключи

В Краснодаре начали выдавать ключи собственникам квартир в проблемном жилом комплексе «Парусная регата». Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Всего в доме, расположенном в микрорайоне Гидростроителей по улице Автолюбителей, 267 квартир. Первые ключи и документы получили восемь семей.

ЖК начали строить в 2014 году и должны были завершить в 2017 году. Строительством занимался застройщик ООО «ИСК "РАС"», однако он не смог выполнить свои обязательства. В 2018 году ЖК внесли в реестр проблемных объектов и решили достраивать за счет федерального и краевого бюджетов. В июне 2020 года права на достройку комплекса передали региональному Фонду защиты прав дольщиков. В 2022 и 2023 годах были введены в эксплуатацию по два литера «Парусной регаты».

На руководителей ООО «ИСК "РАС"» в 2019 году было заведено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По данным прокуратуры Краснодарского края, они нанесли 1,2 тыс. человек ущерб в 1,8 млрд руб.

Татьяна Ручкина

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