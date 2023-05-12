Курс доллара. Прогноз на 15–19 мая

Денис Буйволов,

аналитик О сломе тренда на рост рубля говорить пока рано Наш прогноз по курсу рубля к доллару на будущую неделю — 75,5–78,5 руб./$. Усиление волатильности цен на нефть и укрепление доллара на мировой валютной арене прервали импульс укрепления рубля, в рамках которого пара доллар-рубль на днях тестировала уровни вблизи 75,2 руб./$. Тем не менее о сломе тренда на рост рубля говорить пока рано: во второй половине мая нацвалюта может не раз проявить силу как на фоне фундаментальных факторов, в частности стабилизации показателей платежного баланса, так и при локальной поддержке налогового периода. До конца мая не исключаем временный уход доллара под отметку 75 руб.

Владимир Евстифеев,

начальник аналитического управления Геополитика постепенно переходит в активную стадию По мере исчерпания дивидендного фактора рубль постепенно подбирается к майским минимумам. В числе негативных факторов стоит выделить сохранение невысоких цен на нефть и слабую перспективу их роста на фоне слабой макроэкономической статистики из Китая. Геополитика также постепенно переходит в активную стадию. Налоговый период мая традиционно на 20–30% менее затратный, чем в марте и апреле, что ограничивает потенциал поддержки рубля к концу месяца. Отдельные дивидендные истории еще могут краткосрочно помочь рублю, однако общий вектор для российской валюты, вероятно, будет нисходящим.