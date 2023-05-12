Курс доллара. Прогноз на 15–19 мая

На минувшей короткой неделе волатильность на валютном рынке заметно выросла. Если в среду курс доллара на Московской бирже опустился до уровня 76 руб./$, а в начале торгов четверга достиг отметки 75,23 руб./$, то по итогам пятничных торгов составил 77,92 руб./$. Это лишь на 27 коп. ниже значений закрытия предшествующей недели. Колебания определялись как внутренними, так и внешними факторами, где европейские политики активно заговорили об очередном пакете санкций против России.
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|Банк Русский Стандарт
|77.00-79.00
|ПСБ
|75.00-78.00
|Банк Зенит
|78.00
|«БКС Мир инвестиций»
|75.50-78.50
|Консенсус-прогноз *
|77.38
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
О сломе тренда на рост рубля говорить пока рано
Наш прогноз по курсу рубля к доллару на будущую неделю — 75,5–78,5 руб./$. Усиление волатильности цен на нефть и укрепление доллара на мировой валютной арене прервали импульс укрепления рубля, в рамках которого пара доллар-рубль на днях тестировала уровни вблизи 75,2 руб./$. Тем не менее о сломе тренда на рост рубля говорить пока рано: во второй половине мая нацвалюта может не раз проявить силу как на фоне фундаментальных факторов, в частности стабилизации показателей платежного баланса, так и при локальной поддержке налогового периода. До конца мая не исключаем временный уход доллара под отметку 75 руб.
Геополитика постепенно переходит в активную стадию
По мере исчерпания дивидендного фактора рубль постепенно подбирается к майским минимумам. В числе негативных факторов стоит выделить сохранение невысоких цен на нефть и слабую перспективу их роста на фоне слабой макроэкономической статистики из Китая. Геополитика также постепенно переходит в активную стадию. Налоговый период мая традиционно на 20–30% менее затратный, чем в марте и апреле, что ограничивает потенциал поддержки рубля к концу месяца. Отдельные дивидендные истории еще могут краткосрочно помочь рублю, однако общий вектор для российской валюты, вероятно, будет нисходящим.
В центре внимания — дальнейшие шаги ФРС
В качестве поддержки российской валюте на текущий момент выступает продление Минфином майских продаж китайского юаня, а также улучшение динамики экспортной выручки. Наряду с этим оптимизма нынешней ситуации добавляют и данные о росте товарооборота России и Китая на 41% с января по апрель 2023 года. Рабочая неделя заканчивается снижением нефтяных цен после опубликованного накануне майского отчета ОПЕК. На энергетическом рынке, несмотря на меры по сокращению объемов нефтедобычи, принятые странами ОПЕК+, спрос на черное золото остается неустойчивым. В центре внимания — дальнейшие шаги ФРС, от которой ожидают приостановки роста процентных ставок из-за опасений давления на ослабленную инфляцией экономику.