Пять городов Тамбовской области снизили темпы строительства инфраструктуры по нацпроектам в 2022 году

По итогам 2022 года пять из семи городов Тамбовской области ухудшили или не смогли улучшить эффективность реализации национальных проектов, в том числе по строительству инфраструктурных объектов. Об этом сообщается в подготовленном правительством региона рейтинге городских округов, копия которого есть у «Ъ-Черноземье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На самую низкую позицию в рейтинге региональные власти поместили примыкающий к Тамбову моногород Котовск. Оценка эффективности реализации нацпроектов в нем, по внутренней методике облправительства, сократилась за год на два балла по десятибалльной шкале — до 5,92

Также ухудшилась эффективность реализации нацпроектов в Моршанске, Кирсанове и в самом Тамбове. В Мичуринске она, по оценкам региональных властей, осталась неизменной в сравнении с 2022 годом, а в Рассказово и Уварово, напротив выросла. Последний город в облправительстве поставили на первое место в рейтинге с оценкой в 8,35 балла.

В большинстве отстающих городов Тамбовской области сложности с нацпроектами выразились в срыве сроков реализации инфраструктурных проектов, либо в полном отсутствии процедур контрактования по ним. К примеру, в Котовске не были законтрактованы проекты по строительству сетей водоснабжения и автодорог в микрорайоне «Новый Котовск». Их общая стоимость могла составить почти 120 млн руб., большая часть из которых — федеральные средства в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В результате региональные власти были вынуждены в принципе отказаться от реализации этих проектов и направили в Минстрой РФ письма о «замене объекта», сообщается в материалах к рейтингу, с которыми ознакомился «Ъ-Черноземье». Такая же ситуация сложилась со строительством автодорог в микрорайоне «Гвардейский» в Рассказово. Объем отмененных работ оценивается в более 59 млн руб.

В Тамбове, сообщается также в материалах к рейтингу, были сорваны сроки строительства автодорог в микрорайоне Майский. По графику работы стоимостью почти 52 млн руб. из областного бюджета к 1 апреля должны были выполнить на 15%. Фактически они к этому моменту и не начинались.

Сложности также были зафиксированы в проекте строительства поликлиники в северной части Тамбова в рамках нацпроекта «Здравоохранение». По графику она к концу 2022 года должна была быть завершена на 63%, однако готовность на 1 апреля 2023-го составила лишь 39%

В пресс-службе правительства Тамбовской области сообщили «Ъ-Черноземье», что «наиболее сложной» считают ситуацию с темпами исполнения нацпроектов в Котовске. «Большая часть муниципалитетов уже вовсю ведет работы, а в Котовске даже не произвели процедуру контрактования по двум крупным объектам городского хозяйства. Здесь видны признаки системной ошибки главы города. Из-за нерасторопности властей муниципалитета горожане не могут получить новые объекты благоустройства»,— заявили в пресс-службе облправительства.

Сергей Калашников

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