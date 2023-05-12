«Горэлектротранс» пополнит свой парк еще 22 ретротрамваями по мотивам модели «Стиляга»

«Горэлектротранс» Санкт-Петербурга закупит еще 22 ретротрамвая, дизайн которых выполнен по мотивам модели «Стиляга» 1957 года. Их поставят на маршруты, проходящих через центр города, сообщили 12 мая в пресс-службе.

Как отметили в «Горэлектротрансе», с учетом предыдущего контракта на 54 стилизованных вагона эта партия полностью закроет потребность в подвижном составе для Трамвайного парка №3 на Петроградской стороне.

Поставщику предстоит разработать трамваи с укороченной базой, они нужны для малых радиусов путей. Первые два вагона следует поставить в ноябре, а остальные 20 — во втором квартале 2024 года.

Кроме того, «Горэлектротранс» параллельно закупает 14 односекционных вагонов. Их в Петербург привезут с 2023 по 2024 годы. Эти трамваи, в том числе, оснастят комплексом активной помощи водителю.

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