Скончался бывший гендиректор «ЛУКОЙЛ-Пермнефть»

Сегодня на 84 году жизни скончался бывший гендиректор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефть» Анатолий Тульников, сообщает корпоративная газета нефтедобывающего предприятия «Пермская нефть».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пермская нефть Фото: Пермская нефть

Господин Тульников приобрел известность в начале 90-х. Проработав на нефтедобывающих участках объединения «Пермнефть», он возглавил мэрию Кунгура, а потом перешел на работу в администрацию Пермской области, где трудился заместителем главы по вопросам дорожного хозяйства и транспорта. В 1994 году вновь вернулся в нефтянку – был избран генеральным директором объединения «Пермнефть» (с 1995 года – ОАО «ЛУКОЙЛ-Пермнефть»). Его ключевая заслуга – вывод пермского предприятия из затяжного кризиса и его дальнейшее вхождение в состав группы «ЛУКОЙЛ».

Пост гендиректора компании он оставил в конце 2001 года, еще пару лет представлял интересы президента компании «ЛУКОЙЛ», а затем вышел на пенсию.