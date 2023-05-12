Для полицейских Анапы закупят квадроциклы и электромобили

В Анапе перед курортным сезоном увеличат количество правоохранителей, следящих за порядком на улицах. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Анапы Фото: пресс-служба мэрии Анапы

«Также идет увеличение штата сотрудников правоохранительных органов перед сезоном, помогаем им с новой спецтехникой, это квадроциклы, электромобили»,— отметил мэр Анапы Василий Швец.

Он также подчеркнул, что выявлять нарушения на улицах города продолжат с аппаратно-программным комплексом «Купол» с интеллектуальными видеокамерами с возможностью распознавания лиц. Эта система за год работы хорошо себя зарекомендовала. В комплекс уже включено около 1 тыс. камер. Они продолжают самообучение, в том числе по реагированию на оставленные в местах массового скопления людей предметы, появление на пляжах бродячих собак, а также нестандартное поведение людей.

За год система помогла задержать более 100 человек, находящихся в розыске. Кроме того, было раскрыто большое количество уголовных преступлений.

Система «Купол» заработала в Анапе в мае 2022 года. Ее аналоги есть только в Москве и Санкт-Петербурге. Всего к 2025 году в Анапе хотят установить 3 тыс. видеокамер.

Татьяна Ручкина

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