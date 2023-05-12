Прикамский боец стал чемпионом мира по тайскому боксу

В Бангкоке завершился чемпионат мира по тайскому боксу. Спортсмены из 102 стран приняли участие в турнире.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Федерация тайского бокса РФ Фото: Федерация тайского бокса РФ

Константин Шахтарин из Соликамска стал лучшим в весовой категории до 71 кг. Это его первый успех на мировом форуме во взрослой категории. До этого он был сильнейшим в мире на молодежном чемпионате.

Нынешние соревнования были квалификацией к Всемирным играм боевых искусств, которые состоятся 21-30 октября в Эр-Рияде. Спортсмен из Прикамья этот отбор прошел и осенью будет защищать честь страны на турнире в Саудовской Аравии.