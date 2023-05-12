Количество туристов на майские праздники в Петербурге выросло на 37% по сравнению с прошлым годом

В Санкт-Петербурге на 37% по сравнению с прошлым годом выросло количество гостей, которые приезжают в горл на майские праздники. В этом году оно достигло 770 тыс. человек, заявил в беседе с ТАСС председатель городского комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.

Большая часть из приехавших в этому году, 570 тыс. человек, оказались организованными туристами. Еще порядка 200 тыс. человек приехали в Петербург с однодневной экскурсией. Отели в городе на майские праздники были заполнены на 74-78%.

Всего по итогам прошлого года Петербург принял более 8 млн путешественников. Это на 33% выше показателей 2021 года.

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