Воронежский отель ушедшей из России сети Hilton в 200 раз увеличил прибыль в 2022 году

Трехзвездный отель официально прекратившего работу в России бренда Hampton by Hilton в Воронеже на фоне спецоперации в 2022 году увеличил чистую прибыль более чем в 200 раз, сообщается в бухгалтерской отчетности его юрлица по РСБУ, опубликованной в базе «СПАРК-Инерфакс». Показатель вырос с 318 тыс. руб. в 2021 году до 61,9 млн руб. в 2022-м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Выручка юрлица воронежского отеля ООО «Финансовая компания "Основа-инвест"» увеличилась на треть — со 103,2 до 133,9 млн руб. Себестоимость продаж сопоставимо выросла с 67,7 до 98,5 млн руб.

Однако основной рост чистой прибыли произошел, судя по отчетности, из-за некой статьи «прочие доходы». Она выросла сразу с 793 тыс. руб. в 2021 году до 56 млн руб. в 2022-м.

Воронежский отель Hampton by Hilton работает по франшизе американской гостиничной сети. ООО «Финансовая компания "Основа-инвест"» принадлежит (напрямую и через московское ООО «Отель») бизнесмену Дмитрию Дойхену, владельцу сети «Спортмастер».

Сеть отелей Hilton Worldwide в марте 2022 года сообщила о приостановке в РФ деятельности по открытию новых отелей из-за военной операции на территории Украины. В июне прошлого года американская сеть вместе с Marriott заявила о намерениях «полного ухода из России» и закрыла офис в Москве.

Уход с рынка Marriott International не сказался на работе и воронежского пятизвездного отеля Marriott. Он работает также на условиях франшизы, которая принадлежит холдингу «Домостроительный комбинат» семьи сенатора Сергея Лукина. Собственники гостиницы решили продолжить работу под прежней вывеской, несмотря на заявление владельца бренда о «невозможности продолжения деятельности франшиз на российском рынке».

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

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