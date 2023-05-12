В майские праздники Геленджик посетили 85 тысяч туристов

С 29 апреля по 10 мая Геленджик посетили 85 тыс. туристов. Всего с начала года на курорте побывали более 350 тыс. человек, что на 6,5% больше уровня прошлого года, сообщает пресс-служба мэрии.

Сейчас на курорте находится около 17 тыс. туристов. Всего их принимают 354 средства размещения, заполняемость которых превышает 77%. Крупные предприятия санаторно-курортной отрасли заполнены 70%.

В мае средства размещения курорта забронированы на 62%. При этом на июнь спрос составляет уже 73%.

В начале апреля власти Геленджика планировали принять в майские праздники около 90 тыс. туристов. Тогда сообщалось, что для них работают более 350 средств размещения и 266 объектов общественного питания.

Татьяна Ручкина

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