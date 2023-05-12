Ульяновские защитники заповедной территории намерены выходить на митинги еженедельно

В Ульяновске в четверг вечером, в центре города (сквер «Экран», местный гайд-парк) состоялся уже второй митинг в защиту территории бывшего суворовского военного училища (СВУ), организованный региональным движением «За сохранение исторического наследия Ульяновской области». На мероприятии собралось около 60 человек.

На первом своем митинге, прошедшем полтора месяца назад, 31 марта, участники движения заявили, что расположенная в самом центре города территория бывшего суворовского училища, переданная от Минобороны Ульяновску вместе с комплексом исторических зданий, представляет собой историко-культурную ценность, и ульяновцы изначально выступали за создание на ней «историко-культурно-образовательного пространства для сохранения исторического наследия и патриотического воспитания будущих поколений» и против «намерений властей использовать территорию в коммерческих целях, передав ее под жилую застройку, магазины, парковки, хостелы и торгово-офисные центры». Они также требовали выразить недоверие главному архитектору региона Ольге Мельниковой и первому заместителю губернатора Игорю Эделю, настаивавших на реализации проекта жилищного строительства на исторической территории.

По словам сопредседателя движения, депутата Госдумы Алексея Куринного, никакой реакции городской и региональной власти после первого митинга не было, и теперь движение намерено проводить в этом сквере митинги и пикеты еженедельно по четвергам, пока не будут услышаны.

Митингующие вновь потребовали от областного правительства и управления по охране объектов культурного наследия «принять реальные меры» по защите, охране и ремонту исторического здания бывшего кадетского корпуса (объект культурного наследия федерального значения,1877 г.) и потребовали встречи губернатора с членами движения, на которой они могли бы представить видение будущего территории от общественности, альтернативные проекты.

Пока же участники движения «За сохранение исторического наследия Ульяновской области» провели на бывшей территории СВУ субботник, а 12 мая Организация ветеранов и выпускников гвардейского танкового училища (входит в движение) своими силами, без помощи властей, после ремонта и окраски установила на постамент на территории СВУ танк-памятник Т-10(ИС-8).

Сергей Титов, Ульяновск