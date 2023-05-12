Ярославский суд вернул в муниципальную собственность землю на берегу Плещеева озера

Ярославский областной суд оставил без удовлетворения жалобу трех собственников земельных участков на берегу Плещеева озера и постановил вернуть землю в муниципальную собственность. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ярославский областной суд

Фото: Ъ-Ярославль Ярославский областной суд

Фото: Ъ-Ярославль

Ростовский районный, а потом и Ярославский областной суды согласились с доводами прокуратуры, что власти Переславля незаконно предоставили гражданам землю в так называемой зоне санитарной охраны Плещеева озера. Прокуратура изначально считала, что оборот земли во втором поясе зоны санитарной охраны ограничен.

«Установление зон водоснабжения и санитарных зон, а также ограничение на предоставление относящихся к ним земель в частную собственность связано с необходимостью защиты и сохранения окружающей среды»,— подчеркнули в прокуратуре.

Ростовский районный суд в декабре 2022 года признал ничтожными сделки купли-продажи земельных участков трем лицам, 11 мая 2023 года решение районной инстанции подтвердил областной суд. Вердикт вступил в законную силу.

Андрей Иванов