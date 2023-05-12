Заксобрание Ульяновской области не поддержало проект изменений в закон о защите животных

В пятницу на заседании регионального заксобрания большинство депутатов отказались поддержать проект федерального закона № 335106-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными» (498-ФЗ).

Законопроект внесен в Госдуму по инициативе ряда ее депутатов (среди них председатель профильного комитета Госдумы Дмитрий Кобылкин и еще половина членов этого комитета). Согласно документу, главам субъектов РФ будет делегировано право инициировать изменения регионального закона по обращению с животными, отходя от ряда требований федерального закона, в том числе по пожизненному содержанию агрессивных животных (что на практике приведет к их умерщвлению), условиям отлова и временного содержания безнадзорных собак «в зависимости от специфики региона». Рассмотрение законопроекта Госдумой запланировано на 16 мая.

На предварительном обсуждении с профильным комитетом Госдумы ряд регионов (среди них Москва, Санкт-Петербург и Нижегородская область) отказался поддерживать законопроект, считая что проблемы, связанные с бездомными собаками возникают там, где местные и региональные власти не хотят исполнять требования закона №498-ФЗ.

В Ульяновской области зоозащитники-общественники изначально выступали против принятия такого законопроекта, заявляя, что при сегодняшнем отношении к этому вопросу Агентства ветеринарии и облправительства после принятия поправок будет узаконено убийство безнадзорных собак.

В среду, 10 мая, законопроект рассмотрела Общественная палата Ульяновской области и большинством голосов выступила против принятия таких поправок. Чиновники мэрии и Агентства ветеринарии, напротив, настаивали на необходимости одобрения поправок. По словам господина Ковеля, правительство Ульяновской области уже сообщило в Госдуму, что оно одобрило законопроект. Профильный комитет накануне заседания заксобрания также одобрил предлагаемые поправки федерального закона.

На заседании заксобрания председатель профильного комитета Вячеслав Ковель заявил, что «не поддерживать законопроект — это неправильно». При этом он сослался на то, что вопрос действительно связан с финансовым состоянием многих регионов, которые не могут себе позволить полностью исполнять требования закона №498-ФЗ из-за нехватки бюджетных средств, «и если Москва на содержание животных выделяет около 1,5 млрд руб. в день, то у других регионов таких денег нет».

Лидер фракции КПРФ Виталий Кузин заявил, что это ненормально — делить закон федеральный закон по регионам, «закон должен быть единым», и подход к нему должен быть системным. Он также обратил внимание, что проблема не в несовершенстве федерального закона, а в том, что в регионах не выделяются необходимые средства на его исполнение.

В конечном итоге за одобрение федерального закона проголосовало только 15 депутатов из 36. Фракции ЛДПР и КПРФ голосовать за одобрение не стали.

Сергей Титов, Ульяновск