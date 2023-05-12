Мэр Сочи поручил провести мониторинг цен на пляжные услуги и размещение

Глава Сочи Алексей Копайгородский поручил провести мониторинг цен на пляжные услуги и размещение в отелях курорта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

В летнем сезоне в Сочи будут работать более 170 пляжных территорий. С их пользователями сейчас проводят выездные индивидуальные консультации, на которых разъясняют, что стоимость должна быть экономически обоснованной и не зависеть от высокого спроса. Средняя стоимость аренды шезлонгов в зависимости от категории пляжей осталась на уровне прошлого года — 280 руб. Услуги туалетных комнат, душевых кабин, медпунктов и другой сопутствующей инфраструктуры на пляжах должны быть бесплатными. Кроме того, в городе проводят работу по избавлению от навязывания туристических услуг.

Еще одним из важных правил является ограничение по размещению пляжного инвентаря. Он должен занимать не более 30% площади пляжа в зависимости от его ширины. Отмечается, что всегда должна оставаться свободная территория в непосредственной близости от уреза воды для туристов, которые не готовы платить за шезлонги.

Санаторно-курортные услуги в этом году подорожали на 5–15% по сравнению с прошлым годом. Больше всего цены выросли в отелях категории 4–5 звезд, это связывают с растущим спросом. На июнь средняя стоимость размещения на двух человек в сутки в пятизвездочных отелях составит около 22 тыс. руб., в четырехзвездочных — чуть больше 10 тыс. руб., трехзвездочных — около 7 тыс. руб. Десятидневное размещение в гостевых домах на двух человек выйдет в 11 тыс. руб.

«Регулярно проводятся совещания и выездные встречи с руководителями наших объектов размещения, экскурсионных предприятий, пользователями пляжных территорий, рассматриваются возможности для естественного сдерживания цены на санаторно-курортные услуги без потери качества, в том числе с помощью мер поддержки бизнеса, установленных в крае и в городе»,— отметил Алексей Копайгородский.

Всего летом в Сочи будут работать около 2,3 тыс. средств размещений более чем на 70 тыс. номеров. В том числе туристов готовы принять 57 санаториев и пансионатов с лечением, 124 крупных гостиничных комплекса и шесть детских оздоровительных лагерей.

Татьяна Ручкина

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