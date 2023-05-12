Нижний Новгород встал в восьмибалльных пробках

Пробки в восемь баллов образовались на дорогах Нижнего Новгорода вечером 12 мая, по данным сервиса «Яндекс.Карты».

В центре города движение затруднено на улицах Горького, Малой и Большой Покровской, Малой Ямской, Ванеева, Горной, Гужевой, проспекте Гагарина, Нижневолжской набережной, площади Свободы, Сенной площади, площади Лядова. Заторы также образовались на Метромосту и Мызинскому мосту.

В нижней части города в пробках стоят улицы Новикова-Прибоя, Баумана, Адмирала Нахимова, Успенского, Коминтерна, проспект Ленина, площадь Революции.

«Яндекс.Карты» прогнозируют улучшение ситуации на дорогах к 20:00.

Елена Ковалева