Пермяки стали получать письма с приглашением на работу в ЧВК «Вагнер»

Жители Перми стали получать письма с предложением устроиться на работу в ЧВК «Вагнер». Фотографию такого письма, предоставленную подписчиком, опубликовал телеграм-канал «ЧП Пермь | новости». В нем сообщается, что компания набирает добровольцев для участия в СВО. Приглашаются мужчины в возрасте от 21 года до 60 лет. Рассматриваются только кандидаты, проходившие срочную военную службу. Со своей стороны ЧВК предлагает контракт с окладом от 240 тыс. руб. и «хорошие премии за результаты», а также прохождение подготовки с инструкторами, страхование здоровья и жизни, гарантию всех выплат. Письмо подписано Героем РФ Андреем Трошевым.

«Новому компаньону» в ЧВК «Вагнер» подтвердили подлинность письма. «Подтверждаю, эти письма действительно приходят от сотрудников нашей компании. Они распространяются во всех городах»,— сообщили изданию в организации. В ЧВК уточнили, что все условия прописаны в листовках. Чтобы устроиться на работу, необходимо позвонить по указанным в них рабочим номерам телефонов. Встречи в Перми не ведутся, поэтому необходимая информация оговаривается удаленно, а личная встреча с работодателем происходит уже в Краснодаре.