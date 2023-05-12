«Виноградарь» вложит 60 млн рублей в создание центра энотуризма на Ставрополье

Компания «Виноградарь» планирует создать в Изобильненском районе Ставропольского края производственный винодельческий комплекс с местами отдыха и туризма. Инвестор вложит в проект 60 млн руб., сообщает пресс-служба министерства экономического развития региона.

Комплекс будет включать производственные корпуса, дегустационный зал и гастробар. Также для туристов будет создана зона исторической реконструкции винодельни 18-го века. Реализовать проект планируют до 2028 года.

Правительственная комиссия приняла решение дать инвестору участок под реализацию проекта без торгов.

«Данный проект в перспективе ляжет в основу производства вина защищенного наименования места происхождения»,– цитирует пресс-служба минэкономразвития министра Дениса Полюбина.

Анастасия Назарова