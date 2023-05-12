ГК «Олимпроект» открыла офис в Санкт-Петербурге

Группа компаний «Олимпроект» арендовала 1,1 тыс. кв. м. в бизнес-центре Остров» на Васильевском острове. Об этом 12 мая «Ъ-СПб» сообщили в Bright Rich | CORFAC International, которая выступила консультантом сделки. Ставка аренды не раскрывается.

«Олимпроект» занимается проектированием объектов гражданского назначения, аудитом, инженерно-геологическими изысканиями и геотехническим проектированием. До этого у группы не было офиса в Санкт-Петербурге, пояснили в Bright Rich | CORFAC International. Штаб-квартира компании находится в Москве.

Василеостровский район востребован среди арендаторов и традиционно отличается небольшим объемом вакансии, говорит партнер Bright Rich | CORFAC International Виктор Заглумин. По итогам первого квартала 2023 года в этой локации доступно для аренды 43,4 тыс. кв. м, что составляет 11,2% от общего объема свободных площадей на офисном рынке Санкт-Петербурга, уточняет эксперт.

Константин Куркин

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