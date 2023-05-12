Владимир Путин присвоил почетное звание тюменскому журналисту Рафаэлю Гольдбергу

Главный редактор и создатель газеты «Тюменский курьер» Рафаэль Гольдберг-Гуревич получил звание «Заслуженный журналист России» по указу президента Владимира Путина, сообщили в пресс-службе правительства Тюменской области. Звание присвоено за заслуги в развитии отечественной журналистики и многолетнюю плодотворную работу.

Как сообщили в правительстве, 85-летний господин Гольдберг-Гуревич уже имеет звания почетного работника культуры и искусства региона, заслуженного работника культуры РФ и другие. С присвоением очередного звания его лично поздравил губернатор Александр Моор.

По данным городского департамента культуры, журналист, краевед и книгоиздатель Рафаэль Гольдберг-Гуревич основал газету «Тюменский курьер» в 1993 году. До этого он работал в газетах «Тюменский комсомолец», «Тюменская правда», «Тюменские известия» и на областном радио. Свое первое издание — «Книгу расстрелянных» господин Гольдберг-Гуревич выпустил в 1994 году, а в 1996 году по его инициативе был установлен памятник жертвам сталинского режима.

Полина Хабарова

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