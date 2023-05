Фестиваль Хачатуряна, Евгений Миронов и итальянские короткометражки

На концертных площадках Екатеринбурга можно услышать вокалистку Лизу Кабоеву и мелодии из популярных советских фильмов, открыть фестиваль в честь композитора Арама Хачатуряна. В музеях — увидеть артефакты из жизни кинорежиссера Алексея Балабанова, в театре — посетить спектакль «Русский крест» с участием Евгения Миронова. Подробнее о культурных мероприятиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».



Концерты

В Креативном кластере «Л52» 13 мая дуэт «Этерия» — саксофонист Алексей Захаров и пианистка Ольга Кирзина — представит музыкальную программу «От барокко до современности». В их исполнении прозвучат произведения Бартока, Пярта, Перселла и Моцарта. Стоимость билета — 500 руб.

В джаз-клубе EverJazz 13 мая выступит джазовая исполнительница из Ростова-на-Дону Лиза Кабоева. В своем творчестве вокалистка сочетает элементы латины и бразильской музыки. Она уже выпустила два сольных альбома New Osetian Song, в который вошли 12 песен ее отца Николая Кабоева на осетинском языке, и альбом-микс из джазовой классики и босса-новы Just the two of us, записанный в дуэте с гитаристом Владиславом Окуневым. На концерте Лиза Кабоева представит музыкальную программу, наполненную латиноамериканскими ритмами и мелодиями и джазовыми свингами и балладами. Стоимость билета — от 500 руб.

Во Дворце молодежи 14 мая Neo Classic Orchestra представит новую программу «Советские хиты». Музыканты исполнят мелодии из таких кинофильмов, как «Служебный роман», «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби», «Иван Васильевич меняет профессию», «Кавказская пленница», «Ирония судьбы». Живое исполнение мелодий будет сопровождаться стилизованным мультимедийным оформлением. Стоимость билета — от 1,6 тыс. руб.

В Музее андеграунда 13 мая пройдет лекция-концерт по истории панк-движения «Поколение американского пирога. История поп-панка XXI века». На этой встречи продолжится разговор об истории американского поп-панка третьей волны. Слушатели подробнее узнают о развитии поп-панка от смешного до трагичного и попытаются ответить на вопрос, почему сегодня этот жанр исполняют рэперы. На лекции прозвучат панк-хиты в живом исполнении музыкантов: Тимофея Чаплюка, Михаила Головизнина, Артема Захарова, Никиты Жукова (Donbaton), Насти Михайловой (Flowerchild) и Никиты Носова. Стоимость полного билета на лекцию-концерт — 300 руб.

В Свердловской государственной академической филармонии 16 мая состоится открытие фестиваля Арама Хачатуряна, посвященного 120-летию со дня рождения композитора. Благодаря Хачатуряну в мировой концертный репертуар впервые вошла музыка Кавказа. Одним из самых знаменитых его произведений является симфония №2, которая была написана в годы Великой Отечественной войны. В программу концерта включены: кавказский танец, армянский танец, лезгинка из танцевальной сюиты, концерт для виолончели с оркестром ми минор и симфония № 2 («С колоколом»). Фестиваль завершится 19 мая. Стоимость билета на концерт открытия — от 1,1 тыс. руб.

В джаз-клубе EverJazz 18 мая состоится концерт вокалистки Натальи Дмитришиной и пианистки Надежды Кузнецовой I’m not the same. Вместе они исполнят композиции Монка, Портера, Дэвиса и Леграна в таких жанрах, как свинг, босса-нова, баллада и самба. Кроме того, на сцене будет представлен необычный жанр — мелодекламация собственных стихов Натальи в тему каждого произведения. Гармонически поддержат артисток Евгений Безбородов (контрабас, бас-гитара) и Анастасия Бова (ударные). Стоимость билета — от 400 руб.

Выставки

В Ельцин Центре 16 мая откроется выставка «История одного экспоната. Балабанов: свердловские киноленты», посвященная кинорежиссеру Алексею Балабанову. Экспозиция рассказывает о его творческом и личном пути. В фойе музея можно увидеть документы и фотографии из частных архивов, связанные со свердловским периодом режиссера Алексея Балабанова. В 1987 году он снял свой первый фильм «Раньше было другое время», в 1988 году — «У меня нет друга», а в 1989 году — «Настя и Егор». После завершения учебы на Высших курсах сценаристов и режиссеров Алексей Балабанов переехал из Свердловска в Ленинград. Выставка продолжит работу до 11 июня. Вход на экспозицию свободный.

В Музее андеграунда 17 мая состоится час винила Алексея Коршуна «Джордж Харрисон — загадочный битл». Джордж Харрисон — гитарный новатор, невероятно плодовитый автор и музыкальный философ. Его альбом All Things Must Pass был выпущенв 1970 году сразу после распада группы The Beatles. Гостям Музея андеграунда предлагается послушать его композиции на виниловых пластинках. Стоимость полного билета – 300 руб.

Спектакли

В Креативном кластере «Л52» 13 мая Театр теней «Тохот» представит спектакль «Аладдин» режиссера Сергея Черепанова. Перед зрителем на большом экране оживут тени кукол,а фоном для сказкистанут песочные анимации, которые создаются художниками здесь и сейчас. Атмосферу Востока передадут 12-струнная гитара для тэпиингаKoyabu, набор перкуссий и флейта Кавал. Герои постановки не делятся строго на отрицательных и положительных: в каждом из них присутствуют и те, и другие черты. Известно лишь, что в пещеру сокровищ зайдет лишь человек с добрым сердцем, а счастье достанется тому, кто искренне любит. Стоимость билета на спектакль — 350 руб.

На сцене Театра юного зрителя 14 мая покажут спектакль-концерт «Русский крест» режиссера Марины Брусникиной по одноименному произведению Николая Мельникова. Режиссер вместе с актером Евгением Мироновым объединили в постановке поэзию и музыкальный и видеоряд, чтобы передать трагическую ноту поэмы, рассказывающей о простом человеке из деревни. В спектакле заняты также: Мария Медведченкова, Марина Рожкова, Мария Шишова и другие. Стоимость билета — от 4 тыс. руб.

Во Дворце культуры железнодорожников 14 мая музыкально-драматический театр Екатеринбурга покажет мюзикл «Уральское сердце» по мотивам сказов Павла Бажова. Это спектакль о любви Хозяйки Медной Горы и рудокопа Степана, о чувствах мастера по малахиту Данилы к красоте и подлинному искусству, о его непростом выборе между этой любовью и невестой Катей. На первый план выдвинут конфликт Хозяйки Медной горы и приказчика, который руководствуется желанием обогатиться. Зрителей ждет неожиданное решение этого противостояния, которое у Бажова озвучено лишь намеком. Стоимость билета на мюзикл — от 600 руб.

В Доме актера 16 мая покажут интеллектуальную комедию «А не повесить ли нам зеркало над кроватью?» режиссера Андрея Неустроева. Спектакль поставлен по двум пьесам Вуди Алена «Централ-парк Вест» и «Олд Сейбрук», в которых сквозят фирменный юмор, сарказм и абсурд культового персонажа современного театра и кино. Место действия в спектакле — Манхеттен, его герои — типичные успешные ньюйоркцы, которые любят, страдают, ревнуют, острят в разговорах, спорят о браке и изменах. В ролях: Павел Пепелев, Анастасия Нохова, Артем Аксенов, Ксения Сосновских и другие. Стоимость билета на спектакль — от 500 руб.

В Ельцин Центре 19 мая состоится показ спектакля «Старик и море» автора Натальи Булатовой и режиссера Дмитрия Соболева при участии Театрального центра «Космос» (Тюмень). Готовя спектакль, авторы хотели понять, как ощущают себя люди в старости, что наполняет их жизнь смыслом. В аудиодорожку спектакля вошли фрагменты интервью с шестью людьми возраста старше 70 лет. Актеры импровизируют на сцене, давая пластическую интерпретацию этих историй, ощущений, эмоций, проживают их на сцене, отражают их через себя, где-то вовлекая свои воспоминания и опыт общения со старыми родственниками. Цитаты из одноименного романа Эрнеста Хемингуэя дополняют постановку символикой, смыслами и метафорами притчи. Стоимость билета на спектакль — 450 руб.

Кино

В Ельцин Центре 14 мая состоится специальный премьерный показ альманаха лучших итальянских короткометражных фильмов«Italian best shorts: Дом, милый дом». В шести небольших историях исследуется тема дома и то, каким разным для каждого из нас он может быть. Некоторые настолько сильно привыкают к дому, что не могут его покинуть, другие же — мечтают уехать из родных мест в поисках чего-то большего. Стоимость билета на кинопоказ — 350 руб.

Подготовила Анастасия Таначева