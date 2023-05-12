В Ярославской области состоятся дни предпринимателя

В Ярославской области с 22 по 26 мая пройдут Дня предпринимателя, которые проводятся в рамках реализуемого на территории региона областным правительством национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Об этом сообщает пресс-служба ярославского правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дни предпринимателя

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Дни предпринимателя

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Мероприятия состоятся на площадках Ярославской торгово-промышленной палаты, центра «Мой бизнес», технопарка «Кванториум». Ярославское правительство инициировало обсуждение мер господдержки бизнеса, социального предпринимательства, изменений в законодательстве.

«Крупнейшее отраслевое событие региона направлено на поддержку бизнеса, повышение его эффективности. Предприниматели получают новые актуальные знания, расширяют деловые связи. Программа этого года сугубо прикладная – востребованные темы и реальные инструменты работы. Ярославский бизнес работает стабильно и показывает достойные результаты. Важно создать условия для того, чтобы наши предприниматели и в дальнейшем чувствовали себя уверенно и видели возможности для развития»,— заявил первый заместитель председателя правительства региона Максим Авдеев. –

Правительство области разместило информацию о главных событиях Дня предпринимателя. Так на 22 мая запланирована конференция «Успешный самозанятый». 23 мая пройдут семинары по «упаковке» франшизы, интеллектуальной собственности, инновациям и туризму. 24 мая в Ярославле будут обсуждать вопросы регулирования интернет-рекламы. 25 мая намечена межрегиональная конференция «Бизнес по-женски». Как отметили в региональном правительстве, все мероприятия дней предпринимателя бесплатны, необходима только регистрация на портале «Мой бизнес76».

Андрей Иванов