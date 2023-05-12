Суд продлил арест Ильшату Гафурову на полгода

Савеловский райсуд Москвы продлил арест экс-ректору КФУ Ильшату Гафурову на полгода, до 20 октября. Об этом сообщает «Бизнес Online».

По словам судьи, другую меру пресечения избрать невозможно, поскольку она не обеспечит его надлежащее поведение.

Кроме того, по решению суда первое заседание отложили на 7 июня. Это связано с тем, что Ильшат Гафуров узнал о процессе лишь накануне.

Как сообщал «Ъ-Казань», господин Гафуров обвиняется в подстрекательстве к убийству по найму (ч.4 ст. 33, ч.1 ст. 30, п «ж» и «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). В частности, речь идет об убийстве елабужского предпринимателя Айдара Исрафилова в 1999 году.

Сам обвиняемый вину не признает.

"Ъ-Казань"