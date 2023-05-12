Maserati Ghibli и Levante получили версию Zeda

Компания Maserati представила прощальную версию седана Ghibli и кроссовера Levante — модификация Zeda стала последним вариантом моделей с двигателем V8.

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Автомобили созданы специалистами подразделения Centro Stile Maserati и отличается особой окраской кузова с переходящим из синего в белый через серый цветами. Передняя часть кузова выполнена в глянце, который к корме переходит в матовую окраску. Каждая модель выпущена в единственном экземпляре.

Итальянский автопроизводитель подчеркнул, что версиями Zeda марка отдает дань уважения двигателям внутреннего сгорания в конфигурации V8. Все новые модели Maserati будут оснащаться либо новым мотором V6, либо полностью электрической силовой установкой.

Напомним, первой моделью семейства Zeda стало представленное в 2019 году купе Maserati GranTurismo Zeda.

Максим Вершинин

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