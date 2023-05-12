Осужденный призывал к экстремизму в пензенской колонии

В силу вступил приговор Первомайского районного суда Пензы, вынесенный 25-летнему заключенному ФКУ ИК-5 УФСИН России по Пензенской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

«Сотрудниками УФСБ России по Пензенской области совместно с УФСИН России по Пензенской области установлено, что осужденный, являясь активным последователем движения „А. У. Е.“ (решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.08.2020 № АКПИ20-514С признано экстремистской и запрещено в России), находясь на территории исправительного учреждения, в присутствии других заключенных, публично осуществлял высказывания, направленные на воспрепятствование законной деятельности государственных органов власти Российской Федерации, в том числе путем совершения насильственных действий, направленных против сотрудников УФСИН России», — говорится в релизе.

Уголовным делом занимался следственный отдел регионального УФСБ. Суд дал мужчине год и четыре месяца строгого режима.

Дарья Васенина