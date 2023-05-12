Дело о краже 2 млн рублей у сирот в Тамбовской области передано в суд

Прокуратура Тамбовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего социального педагога и мастера производственного обучения одного из техникумов региона. Женщины обвиняются в краже и мошенничестве (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в период с апреля 2021 года по апрель 2022-го обвиняемые Людмила Хорошкова и Ирина Логунова, используя служебное положение педагогического персонала, похитили более 2,2 млн руб. у двоих сирот — инвалидов с детства, которые обучались в техникуме и в силу болезни не имели возможности осознавать характер и значение совершаемых в отношении них противоправных действий. Уголовное преследование еще одной фигурантки было прекращено в связи с ее смертью.

Дело направят на рассмотрение в Мичуринский городской суд. Его расследованием занималось управление Следственного комитета России по Тамбовской области.

Сергей Толмачев

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