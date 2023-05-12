«Уралэнергосбыт» отказался от списания пеней за электроэнергию

Гарантирующий поставщик электроэнергии в Челябинской области «Уралэнергосбыт» объявил о том, что больше не станет проводить регулярные акции по списанию пеней за несвоевременную оплату. Об этом сообщают в пресс-службе компании.

«Это все вынужденные меры, но другого выбора у нас нет. Поэтому просим не откладывать платежи на потом, так как просрочка в несколько месяцев может привести к неприятным последствиям и ударить по бюджету», — отметил первый заместитель гендиректора «Уралэнергосбыта» Андрей Святых.

На 1 мая долги населения за электроэнергию перед гарантирующим поставщиком превысили 1,2 млрд руб. Квитанции с пеней получил каждый пятый клиент компании. В первом квартале этого года «Уралэнергосбыт» направил в суд свыше 20 тыс. исков о взыскании основного долга и пеней на сумму 215 млн руб.