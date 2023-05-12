В ближайшие три года «Абрау-Дюрсо» планирует увеличить турпоток до 1 млн человек

В ближайшие три года курорт Абрау-Дюрсо планирует удвоить турпоток и достичь показателя в 1 млн посетителей в год. Об этом владелец ПАО «Абрау-Дюрсо» Борис Титов сообщил на Форуме винного туризма, который открылся в Абрау-Дюрсо.

«У нас есть возможность ходить и к морю, на виноградники, к озеру, протяженность эко-тропы превышает 70 км, и все это создает возможность, чтобы принять 1 млн туристов. Думаю, это будет уже в ближайшие три года»,- отметил Борис Титов.

Сейчас поток энотуристов в «Абрау-Дюрсо» составляет 500 тыс. человек в год. Для них организуют экскурсию, посвященную игристым винам. В ближайшее время также планируют открыть для туристов новый проект, посвященный производству тихих вин и их тонам.

«Форум винного туризма: успешные практики и тенденции» проводится впервые. Он будет проходить в Абрау-Дюрсо до 14 мая включительно. В нем участвуют дипломаты и представители отрасли винного туризма из Азербайджана, Аргентины, Китая, Турции, Узбекистана, Уругвая, Таиланда и других стран.

Наталья Решетняк, Татьяна Ручкина

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