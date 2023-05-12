Картонный мир, строение галактики и семейный гипноз

На следующей неделе в Нижнем Новгороде пройдут лекции о Млечном пути и символике цвета, показы фильмов, фотовыставки, концерты и спектакли. Подробнее о культурных событиях города — в обзоре «Ъ-Приволжье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ

13 мая в Milo Concert Hall выступит рок-группа «Аффинаж». Билеты от 1,2 тыс. руб.

13 мая в планетарии имени Гречко состоится сеанс «Млечный путь: прогулка по "звездному колесу"» о форме и строении галактики, звездах, туманностях и Солнечной системе. Из-за ремонта планетария все его мероприятия проходят в Мининском университете на улице Ульянова, 1. Стоимость билетов 450 руб.

13 мая в Центре театрального мастерства (ЦТМ) на улице Варварской, 32 начнется фестиваль независимых театров для детей «Карабас», который в этом году празднует свое десятилетие. Лаборатория «Современный театр для подростков» покажет три эскизных спектакля. Постановка «Я, не я, Жанна» расскажет историю девочки, мама которой ведет паблик на тему «Как приручить подростка». Главный герой второго спектакля «Вадик поет свою музыку» решает спрятаться от внешнего мира, создав в закрытом магазине IKEA собственный город. По сюжету третьего эскиза «Черный апельсин» дед много лет ни с кем не разговаривает, а потом просит внука вколоть ему смертельную инъекцию. Посетить спектакли можно бесплатно, предварительно зарегистрировавшись на сайте ЦТМ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спектакль «Сеанс гипноза для семейной пары»

Фото: Театральное агентство «Арт-партнер XXI» Спектакль «Сеанс гипноза для семейной пары»

Фото: Театральное агентство «Арт-партнер XXI»

14 мая в концертном зале «Юпитер» театральное агентство «Арт-партнер XXI» покажет комедию «Сеанс гипноза для семейной пары» по пьесе «Детектор лжи» Василия Сигарева. Семья приглашает к себе гипнотизера, чтобы он нашел спрятанную мужем-алкоголиком банку с деньгами. Во время сеанса гость вытаскивает наружу все, что супруги тщательно скрывали друг от друга всю жизнь. Билеты от 1 тыс. руб.

14 мая и 19 мая в ЦТМ питерский театр «Блоха» в рамках фестиваля «Карабас» покажет спектакль «Картон». Все в мире постановки сделано из картона, проводником выступит «картонный человек». Актеры расскажут, как из бумажного сырья получается готовый продукт и как он вновь становится сырьем. Билет стоит 900 руб.

14 мая в Художественном музее (Дом Сироткина) пройдет лекция «Символика цвета. Синий». Посетителям расскажут, когда и почему появился стереотип, что розовый — для девочек, а голубой — для мальчиков, можно ли по цвету определить национальную живописную школу и как цвета помогают понять замысел художника. Стоимость билета 200 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Кочегар» Алексея Балабанова

Фото: www.kinopoisk.ru Кадр из фильма «Кочегар» Алексея Балабанова

Фото: www.kinopoisk.ru

14 мая в павильоне «Кинофактура» на улице Варварской, 32 пройдет показ и обсуждение криминальной драмы Алексея Балабанова «Кочегар». Фильм о мести «маленького человека» — сапера, контуженного в Афганистане. Герой работает в кочегарке, бывшие сослуживцы-бандиты привозят к нему трупы для сжигания в топке. Долгое время кочегар верит, что это тела «плохих людей», пока не убивают его дочь. Входной билет от 200 руб.

18 мая в «Планетарии №1» парка «Швейцария» пройдет лекция «За пределами человека: изучение происхождения и будущего искусственного интеллекта». Заменят ли роботы человека? Какой интеллект можно назвать искусственным? Вход свободный, для посещения необходимо заранее зарегистрироваться на сайте планетария.

18 мая на сцене Театра на Счастливой — криминальная комедия «Тетки» о ночном ограблении, отравлении чиновника, побеге из тюрьмы и пирожках с капустой. Билеты от 700 руб.

С 18 по 21 мая в кинотеатре «Орленок» пройдет фестиваль нового итальянского кино. В показе три современных фильма: мелодрама «Любовь без памяти», драма «Король смеха», комедия «Моя вторая половинка». Билеты от 190 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Балет «Тысяча и одна ночь»

Фото: Нижегородский театр оперы и балета Балет «Тысяча и одна ночь»

Фото: Нижегородский театр оперы и балета

19 мая в Театре оперы и балета — балет «Тысяча и одна ночь». Дирижером выступит музыкальный руководитель Государственного театра оперы и балета Азербайджана Эйюб Кулиев. Артисты покажут три сюжета: о Синдбаде-Мореходе, любви Алладина и Алибабе и разбойниках. Билеты от 300 руб.

19 мая в павильоне «Кинофактура» откроется выставка пленочных фотографий Анастасии Голубевой «Объекты духа: люди, вещи, места». Автор сфокусировалась на метафизике явлений и контрасте между привычной действительностью и духовным наполнением окружающего мира. Вход свободный, по предварительной регистрации.

Подготовила Елена Ковалева