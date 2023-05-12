Губернатор Прикамья и глава Росавтодора обсудили развитие дорожной инфраструктуры в регионе

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков обсудили ход реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» и дальнейшее развитие дорожной сети в Прикамье. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

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В ходе рабочей встречи с губернатором Прикамья, прошедшей в Москве, руководитель Федерального дорожного агентства отметил успешные результаты деятельности, направленной на повышение безопасности дорожного движения в границах региона. «Достойные результаты демонстрирует Пермский край: в I квартале 2023 года смертность на федеральной дорожной сети снизилась на 23,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако главная цель — достижение нулевых показателей. Работа в этом направлении будет продолжена»,— подчеркнул Роман Новиков.

Дмитрий Махонин сообщил, что развитию дорожной инфраструктуры в регионе уделяется приоритетное внимание. «В этом году на реализацию дорожных проектов планируется выделить рекордные суммы — почти 31 млрд руб. При этом более половины средств дорожного фонда будут направлены на ремонт дорог по всему Пермскому краю»,— рассказал глава региона. Он также отметил, что в 2023 году дорожники построят около 9,2 км новых дорог, более 380 км отремонтируют.

На совещании также обсуждался ход реализации в регионе национального проекта «Безопасные качественные дороги». Благодаря ему в 2023 году в Пермском крае обновят 168 км асфальтобетонного покрытия, в эксплуатацию планируется сдать 67 объектов. На эти цели выделено около 5 млрд руб., из них почти 3,8 млрд руб.— средства из федерального бюджета. По словам главы Прикамья, одним из крупнейших объектов транспортной инфраструктуры, который реализуется в регионе в рамках дорожного нацпроекта, является строительство нового выезда с промышленного узла «Осенцы» с кольцевой развязкой и путепроводом. Работы на объекте стартовали в 2022 году. Протяженность всего участка составляет около 3,4 км, из них на 1,9 км — новое строительство. Длина путепровода над железнодорожными путями составит 208 м. Искусственное сооружение соединит улицу Промышленную с основным ходом дороги и выездом на Нестюковский тракт. В настоящее время специалисты укладывают балки пролетного строения нового путепровода. Всего в составе искусственного сооружения предусмотрено восемь пролетов. Балки для трех уже смонтированы. Ввести объект в эксплуатацию запланировано в конце 2024 года. Еще один важный проект для региона — строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Пермь — Березники и Восточного обхода Перми, работы на них проводятся в рамках концессионного соглашения.

Помимо этого, стороны обсудили перспективы развития федеральных трасс. Здесь основной объем работ приходится на автомобильную дорогу М-7 «Волга». Так, продолжается реконструкция участка 450–459 км, в рамках которой возводят двухуровневую транспортную развязку. В октябре следующего года жители Пермского края получат четырехполосную дорогу IБ категории с разделительной полосой и искусственным электроосвещением на всем протяжении. На участке с 429-го по 440-й километр активными темпами ведется капитальный ремонт с расширением проезжей части с двух до четырех полос движения, устройством барьерного парапетного и перильного ограждений, новых автопавильонов на посадочных площадках и обустройством пешеходных дорожек. В следующем году завершится капитальный ремонт еще на двух участках автомобильной дороги А-153 Нытва — Кудымкар. Там обновят около 20 км дорожного покрытия.