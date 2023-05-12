IT и медицина оказались самыми популярными факультетами среди студентов вузов в Ижевске

В столице Удмуртии 47% опрошенных родителей рассказали, что после окончания школы их ребенок продолжит обучение в высшем учебном заведении, сообщает пресс-служба SuperJob. Еще 26% ижевчан отправят детей в среднее учебное заведение, работать — 2%.

Самая популярная сфера в 2023 году среди абитуриентов вузов —информационные технологии, обучаться которым будут дети 25% опрошенных. На втором месте по популярности профессия врача — 17%, на третьем — инженер (12%). Дети 8% респондентов готовятся к поступлению на экономиста. По 3% родителей рассказали о планах ребенка получить профессии юриста, дизайнера, архитектора и тренера.