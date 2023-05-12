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Коммерсантъ FM
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Путин продлил предельный возраст госслужбы двум заместителям Лаврова

Президент России Владимир Путин распорядился на один год продлить срок госслужбы сверх предельного возраста замминистра иностранных дел Сергею Вершинину, гендиректору МИДа Сергею Вязалову и первому замглавы ведомства Владимиру Титову. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон о возможности повышения до 70 лет предельного возраста госслужбы на ключевых должностях глава государства подписал 4 ноября 2022 года.

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Сергей Вершинин

Сергей Вершинин

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сергей Вязалов

Сергей Вязалов

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Владимир Титов

Владимир Титов

Фото: Правительство РФ

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Сергей Вершинин

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сергей Вязалов

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Владимир Титов

Фото: Правительство РФ

Сергею Вершинину 68 лет, в системе МИДа он работает с 1976 года, пост замминистра занимает с 2018 года. Сергею Вязалову 65 лет, в должности генерального директора МИДа он состоит с 2015 года. Владимиру Титову 64 года, первым замминистра МИДа он стал в 2013 году (в системе министерства — с 1980 года).

Предельный возраст пребывания на госслужбе — 65 лет. Для некоторых категорий госслужащих (в частности, категории «руководители») он может быть продлен до 70 лет. Соответствующее решение с согласия самого госслужащего может принять госорган или должностное лицо, назначившее его на должность. Эта норма не распространяется на госслужащих, которых назначает президент России.

Григорий Лейба

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