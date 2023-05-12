Не за страх, а за полис

Спрос на агрострахование в Краснодарском крае растет. По данным регионального минсельхоза, по итогам прошлого года площадь застрахованных сельскохозяйственных угодий выросла со 159 до 630 тыс. га. Однако аграрии до сих пор не доверяют страховым компаниям. Представители фермерского сообщества считают, что страховые услуги должны стать более прозрачными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Под крылом господдержки

В 2022 году в Краснодарском крае было застраховано 630 тыс. га сельскохозяйственных угодий, что в четыре раза больше, чем годом ранее (159 тыс. га). Такие данные «Ъ-Кубань» озвучили в региональном министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

По данным ведомства, наиболее востребованным на Кубани стало страхование зерновых культур – под защитой были посевы на площади более 515 тыс. га. Еще 32,8 тыс. га – масличные, 15,4 тыс. га – технические, 6,5 тыс. га – зернобобовые культуры. Также было застраховано 4,2 тыс. га садов и виноградников и 3,4 тыс. га овощей.

Увеличение в 2022 году застрахованных площадей в разы «Ъ-Кубань» подтвердили и в компании «Абсолют Страхование». Под страховой защитой компании сегодня более 85 тыс. га посевов озимых культур в Краснодарском крае. Активно ведется работа по страхованию яровых культур – в планах компании охватить страховой защитой не менее 25 тыс. га.

В 2023 году финансирование агрострахования предусмотрено в рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». По информации аграрного ведомства региона, на страхование в области растениеводства выделено 461,4 млн руб., из которых 359,9 млн – средства федерального бюджета и 101,5 млн руб. – краевого. На страхование в области животноводства предусмотрено 4 млн руб. Из них 3,1 и 0,9 млн руб. – средства федерального и краевого бюджетов соответственно.

Как пояснили «Ъ-Кубань» в краевом минсельхозе, для стимулирования рынка страхования и потребности аграриев в страховой защите предусматриваются повышающие коэффициенты при оказании господдержки в виде субсидий по отдельным направлениям. Сюда входит несвязанная поддержка субъектов малого предпринимательства на зерновые культуры, производство молока, а также закладка виноградников, включая виноградные питомники.

На сегодня программа агрострахования защищает от большинства ЧС природного характера, среди которых заморозки, гололедица, вымерзание, град, удар молнии, буря, размножение вредителей растений и другие чрезвычайные ситуации.

Важны выплаты, а не сборы

Кубань считается житницей России. Однако серьезные испытания погодой здесь случаются каждый год. Как рассказала «Ъ-Кубань» руководитель направления по развитию корпоративных продаж в агентской сети филиала ПАО СК «Росгосстрах» в Краснодарском крае Виктория Гладкая, в 2022 году в компании была внедрена программа страхования урожая на случай ЧС. И она оказалась востребованной у сельхозпроизводителей. В целом по компании договор по ней заключили аграрии из девять регионов, в том числе и из Краснодарского края.

В 2022 году крупнейшие регионы по страхованию растениеводства оказались сосредоточены на юге России. Кубанские растениеводы страхуют в «Росгосстрахе» урожай озимых и яровых зерновых культур. В целом же на Кубани в прошлом году также пользовалось спросом страхование урожая масленичных яровых культур, зернобобовых и технических культур, а также садов и виноградников.

«Программа страхования урожая сельхозкультур от ЧС разработана с учетом потребностей растениеводов в страховой защите. Гибель урожая из-за аномалий погоды фиксируется каждый год, и мы видим рост спроса на данный вид страхования. По такому полису пострадавшим возмещается стоимость урожая, рассчитанная на основе прямых затрат на его выращивание и исходя из попавшей под неблагоприятные воздействия посевной площади. Также для аграриев важно, что им в этом случае не придется тратить время на сбор справок от метеостанций – процесс возмещения ущерба максимально упрощен. Полагаю, что прилагаемый риск, доступная стоимость и удобство страхователей – основные причины спроса на такую услугу», – отметила Виктория Гладкая.

Основным свидетельством уровня и качества страховой защиты аграриев являются не показатели фактических сборов премии в регионе, а произведенные выплаты аграриям в результате наступления страховых событий

Основным свидетельством уровня и качества страховой защиты аграриев являются не показатели фактических сборов премии в регионе, а произведенные выплаты аграриям в результате наступления страховых событий, считает руководитель отдела комплексного страхования компании «Абсолют Страхование» Марина Донова. По итогам 2022 года в рамках заключенных договоров страхования урожая сельхозкультур с господдержкой по «мультирисковой программе» были урегулированы страховые события, заявленные аграриями Белоглинского и Новопокровского районов, по риску «засуха» и «суховей» на сумму около 25 млн руб., приводит пример эксперт.

Нужно больше прозрачности

У фермерского сообщества уровень доверия к страховым компаниям пока невысокий. И основан он на негативном опыте прошлых лет. Как ранее отмечал в беседе с «Ъ-Кубань» председатель ассоциации «Народный фермер Кубани» Константин Юров, страховщикам следует работать в диалоге с фермерским сообществом. «Страховые компании должны быть более прозрачными с точки зрения возможности покрытия рисков. Не зная о финансовых возможностях страховщиков, аграрии не понимают, какой объем потерь те могут покрыть», - говорит собеседник.

«Не зная о финансовых возможностях страховщиков, аграрии не понимают, какой объем потерь те могут покрыть»

Сегодня много говорится о том, что агрострахование будут увязывать с господдержкой. Но, по мнению г-на Юрова, это искусственное навязывание услуг. В данном случае государство субсидирует не столько сельхозпредприятия, сколько непосредственно страховые компании. И если сельхозпроизводители не хотят страховать урожай, значит, страховщики не дорабатывают. Однако это вовсе не означает, что страхование как инструмент не нужен. В этой сфере должно быть больше прозрачности, убежден эксперт.

«Спрос на страховую защиту у сельхозпроизводителей будет расти. Так, общая площадь озимых в Краснодарском крае составляет 1,8 млн га. На сегодняшний день застрахованы посевы на площади – 595 тыс. га, то есть, более 30% от всей площади озимых. Для сравнения, в прошлом году страховой защитой в Краснодарском крае было обеспечено только 80 тыс. га посевов озимых», – прокомментировала Виктория Гладкая.

По мнению эксперта, конечно же, будет востребовано и страхование в животноводстве. Сегодня практически все крупные агрохолдинги страхуют поголовье, потому что риски в животноводстве очень актуальны. Такие заболевания как птичий грипп, африканская чума свиней, ящур могут не только пошатнуть финансовую устойчивость сельхозпредприятия, но и разорить даже крупный животноводческий комплекс. Как результат, на сегодняшний день в свиноводстве и птицеводстве застраховано порядка 60% поголовья.

«Защита имущественных интересов сельхозпроизводителей с помощью программ агрострахования остается единственным инструментом, способным своевременно компенсировать потери», – подытоживает Марина Донова.

Андрей Пугачев