В традициях комфорта и благополучия

Золотая монета номиналом 50 рублей с изображением Георгия Победоносца — ценный символ успеха и благополучия — лежит в основании практически каждого построенного воронежским застройщиком «Аксиома» жилого дома. 12 мая капсулу с золотой монетой заложили и в фундамент ЖК «Урицкий».

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«Нашей традиции уже 15 лет. Георгий Победоносец является символом защиты Отечества, а в нашем случае будет оберегать и защищать строителей, а затем и жителей жилого комплекса ‘Урицкий’. Этот комплекс станет тихой гаванью в динамично развивающейся столице Черноземья, где каждый сможет быть частью большого города, сохраняя собственную индивидуальность»,— рассказал президент финансовой компании «Аксиома» Сергей Журавлев.

Жилой комплекс «Урицкий» расположен на одноименной улице и, безусловно, будет хорошим вариантом для всех, кто с интересом относится к функциональной городской архитектуре. Вокруг есть все, что нужно для комфортной жизни. В пешеходной доступности находятся образовательные и социальные учреждения, магазины, аптеки.

Несколько остановок на общественном транспорте — и вы в самом центре Воронежа. Для автовладельцев предусмотрены просторные парковки — наземная и подземная.

Выбирая строительные материалы и технологии, компания ориентировалась на долговечность и безупречный внешний вид, архитектурную выразительность и индивидуальный стиль, гармоничное цветовое сочетание в фасаде зданий, качественные коммуникационные системы внутри дома. Квартирография представлена одно-, двух,- трехкомнатными планировками и евроформатом.

«Сегодняшние тенденции развития жилья демонстрируют необходимость того, чтобы оно было не только комфортным и доступным для проживания, но и становилось своеобразной системой взаимосвязей пространства с человеком, человека с человеком, особой средой жизнедеятельности внутри комплекса. Жить в комплексе ”Урицкий” будет комфортно всем членам семьи»,— отметил Иван Кандыбин.

Продажи квартир в ЖК «Урицкий» уже открыты. Приобрести жилье здесь возможно как с использованием собственных денежных средств, так и кредитных, например, льготной или военной ипотеки.

Проектное финансирование строительства жилого комплекса предоставлено банком ВТБ (ПАО).

«Строительство комфортного жилья со всей необходимой инфраструктурой — важная социальная задача. Банк ВТБ активно поддерживает такие проекты, предоставляя застройщикам необходимое финансирование. Объекты ФК “Аксиома” — комфортное жилье прежде всего для семей с детьми, которым банк готов предоставить льготные ипотечные программы»,— прокомментировал управляющий банка ВТБ в Воронежской области, вице-президент Владимир Пенин. Завершение строительства ЖК «Урицкий» запланировано на второй квартал 2025 года.

Застройщик: АО СЗ ФК «АКСИОМА» ОГРН 1023601538190 Строительство многоквартирного жилого дома осуществляется с привлечением денежных средств участников долевого строительства. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

ООО ФК «Аксиома»