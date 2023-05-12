Полицейские Татарстана задержали подозреваемых в хищении денег под предлогом помощи для участников СВО

Полицейские Татарстана вместе с сотрудниками МВД РФ задержали троих жителей Перми. Их подозревают в хищении денег под предлогом сбора финансовой помощи участникам спецоперации. Об этом заявила официальный представитель министерства Ирина Волк.

По данным ведомства, задержанные вели несколько телеграм-каналов от имени журналистки Маргариты Симоньян, постепенно количество их подписчиков превысило 100 тыс. По предварительным данным, они публиковали в каналах посты о необходимости приобретения техники для нужд участников СВО, средства предлагалось перевести на банковские карты, которые якобы принадлежали волонтерам, в действительности же деньги похищались.

Размеры переводов составляли до 20 тыс. руб. Оборот по счетам организаторов незаконной схемы превысил 7 млн руб.

Следователь казанского ОП «Савиново» возбудил уголовное дело по ч. 2. ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Фигуранты находятся под подпиской о невыезде.

"Ъ-Казань"