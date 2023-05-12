«У ЦСКА два очень сложных матча»

«Зенит» официально оформил чемпионство. В матче с «Краснодаром», который пройдет 13 мая, запланировано награждение клуба, торжественное вручение медалей, большая концертная программа. На трибунах будет присутствовать руководство «Газпрома». При таком раскладе «Зенит» будет играть на победу. А кто из команд претендует на второе и третье места? Варианты развития событий в 27-м туре РПЛ спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов обсудил с комментатором, телеведущим, амбассадором «Лиги ставок» Евгением Евневичем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

— Можно заряжать на «Зенит» за 1,48 или поостеречься?

— Вообще, поставить на «Зенит», если очень хочется, можно. Действительно, руководство «Газпрома» и «Зенита» все будет на трибунах. Сергей Богданович после матча со «Спартаком», когда «Зенит» выиграл свое чемпионство, немножко лукавил, говоря, что в следующих играх даст поиграть запасным. Да даже если и так, вы представьте: запасной выходит в матче, и он видит, что на него смотрит сам патрон «Зенита». Конечно, он будет выкладываться не на 100%, а на 200%, как и вся команда. Поэтому «Зенит» будет более заряженным, чем даже перед матчем со «Спартаком». И я не знаю, как против такой команды «Краснодар» будет играть. И так разница между «Зенитом» и всеми остальными клубами в нашем чемпионате огромная. А тут, когда такая мотивация, я не знаю, что может помешать «Зениту».

— «Лига ставок» дает 1,71 на то, что обе команды забьют. Какова вероятность такого исхода?

— Вполне возможно, что забьют обе. Тем более что в шикарной форме находится Джон Кордоба. Мне он очень симпатичен — это мощный нападающий «Краснодара». Плюс мы давно не видели голов от Эдуарда Сперцяна, одного из ярчайших футболистов «Краснодара» первой половины чемпионата. И я лично от него жду, чтобы наконец-то его прорвало.

— Если «Зенит» уж будет забивать, то в «Лиге ставок» можно взять гол Малкома за 2,2 или Ивана Сергеева, например, за 2,65. Матео Кассьерра также идет за 2,65. А два гола Малкома можно взять уже за 6,5. Давайте теперь перейдем от шоу к матчам, которые действительно что-то решают. Серьезная борьба за серебро и бронзу, претенденты — ЦСКА, «Спартак» и «Ростов». В «Лиге ставок» коэффициенты на второе место соответственно 1,8, 3,5 и 5. Согласны с такой расстановкой?

— Я думаю, да. Хотя еще перед прошлым туром я говорил, что у «Ростова» шансов побольше будет. Но мы видим, что происходит. Когда команда у себя дома проигрывает «Факелу», о каком серебре можно говорить? Хотя все может измениться. Мне кажется, тут один из теневых фаворитов — это «Спартак». И тут очень многое решится в матче против «Химок». Последним нужно бороться за выживание. И если выбирать, допустим, второй по значимости и интересу матч в этом туре, то для меня лично это встреча «Химки»—«Спартак». Здесь, если кто хочет поставить на «тотал больше» — пожалуйста, не стесняйтесь. Вот здесь, мне кажется, может быть очень много голов.

— Я посмотрел прогнозы на этот матч и не увидел ни одного варианта, при котором «Химки» могли бы «Спартаку» противостоять. Хоть какие-то шансы есть?

— Мы видим, какие проблемы у команд, особенно с первых таймов матчей после Нового года. Опять-таки, я много говорил про Сперцяна, что он другой. А если брать целую команду «Спартак», то она тоже отличается от того, что было в первой половине. Да, «Спартак» будет безумно злой после этого поражения в Санкт-Петербурге. Но я не могу сказать, что против него научились играть. Тут скорее «Спартак» позволяет играть против себя не так, как позволял это делать в первой половине чемпионата. Поэтому я думаю, что у «Химок», которые начали лучше выглядеть при Андрее Талалаеве, есть шансы. Плюс это мотивация — матч жизни для «Химок». Если команда сейчас теряет очки, то привет, первая лига.

— ЦСКА сейчас все поют дифирамбы. Константин Генич назвал армейцев командой без слабых мест. И все-таки армейцы действительно главный фаворит в борьбе за серебро?

— Я думаю, да. Но, как это обычно бывает, все решится в матче против конкурентов. Мы неделю назад с вами обсуждали календарь команд, которые борются за серебро, и казалось, что все ужасно и страшно именно у «Спартака». Но если сейчас посмотреть на календарь, то на самом деле не все так просто у ЦСКА. Да, играют против «Торпедо», я думаю, на данный момент худшей команды чемпионата, с огромным отрывом. Непонятно, что там делает Жозеп Клотет. Лучше бы он, вместо того чтобы выгонять людей из основы, просто тренировался, готовился.

На самом деле у ЦСКА два очень сложных матча — один против «Спартака» и один против «Ростова», то есть с прямыми конкурентами за серебро. У «Спартака», собственно, из таких матчей только один — как раз против ЦСКА, как и у «Ростова». Поэтому у ЦСКА с точки зрения календаря все намного сложнее и при этом намного интереснее. Если брать состав и тот футбол, который показывает команда Владимира Федотова, там все значительно лучше, чем у того же «Спартака». Но, опять же, два матча с прямыми конкурентами могут все поменять: или ЦСКА оторвется, или все потеряет. Если вы любите рисковать, то можно поставить на «Спартак» в борьбе за серебро или даже на «Ростов».

— По крайней мере, в том, что в этом туре ЦСКА обыграет «Торпедо», а «Спартак» — «Химки», сомнений очень мало. И, соответственно, там маленькие коэффициенты: 1,5 на «Спартак» и 1,26 на ЦСКА. А «Ростов» играет с «Сочи», и там коэффициенты почти равные — около 3. Не верят в команду Карпина? Все так плохо?

— Да, в «Ростов» на самом деле мало кто верит, если брать букмекеров. И сам Валерий Георгиевич не раз про это говорил, мол, я не ожидал, что команда будет так высоко. Поэтому, понятное дело, перед каждым туром «Ростов» в матчах против команд, плюс-минус равных по качеству, по игре, по составу, не фаворит. Но команда набирает очки каким-то невероятным образом. Поэтому я нутром верю в «Ростов», тем более что с «Сочи» какая-то ерунда творится. Эта команда неприятно удивляет, меняет тренеров который раз. Не дали поработать с Курбаном Бердыевым, сейчас с Дмитрием Хохловым. Но нет результата, поэтому я бы, на самом деле, поставил на «Ростов».

— Коэффициент на победу «Ростова» в Сочи 2,85 — достаточно приличный.

— Отличный.

— У нас еще два матча в воскресенье, которые просто нельзя обойти вниманием. «Крылья Советов»—«Локомотив» и «Факел»—«Пари Нижний Новгород». Какой ярче?

— О, тут два очень принципиальных матча. «Крыльям Советов» обязательно нужно, во-первых, выиграть, во-вторых, доказывать, что эта команда не фарм-клуб «Локомотива». Потому что этой зимой все только об этом и говорили, мол, есть «Локомотив», который, кстати, ниже был в турнирной таблице, чем «Крылья Советов», а вот есть «Крылья Советов», которые поставляют футболистов «Локомотиву».

При этом нужно понимать, что «Крылья Советов» сейчас в опасной ситуации — очень плохо команда играет с возобновлением чемпионата, и там совсем чуть-чуть остается до стыковых матчей. Команда, которая, казалось бы, уверенно находилась в середине турнирной таблицы, сейчас рискует вылететь. Что-то подобное было с «Рубином» в прошлом сезоне, когда вроде все было спокойно, а потом команда оказалась в первой лиге. И у самарцев, на самом деле, беда с футболом и со всем остальным.

И, конечно, «Пари»—«Факел» — это просто матч за сохранение места в турнирной таблице. Сергей Юран против Вадима Евсеева. Я не знаю, кем надо быть, чтобы этот матч отдельно не посмотреть.