Майнер-энерговор возместил ущерб филиалу «Россети Урал» - «Челябэнерго» в полном объеме

Миасский городской суд Челябинской области вынес постановление о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении гражданина К. после того, как К. возместил филиалу «Россети Урал» - «Челябэнерго» ущерб, нанесенный в крупном размере. Сумма ущерба - более полумиллиона рублей.



Напомним, в августе 2022 года в деревне Боровое Чебаркульского района Челябинской области специалистами Златоустовских электрических сетей филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго» была проведена техническая проверка расчетного комплекса учета электроэнергии потребителя К., подключившего к электросетям специализированное оборудование, предназначенное для добычи криптовалюты, - «майнинговую ферму». В ходе проверки энергетики зафиксировали вмешательство в конструкцию прибора учета электроэнергии, которое привело к недоучету объема потребляемой электроэнергии.

На основании выявленных нарушений был составлен акт о неучтенном потреблении электроэнергии. Объем неучтенного потребления электрической энергии составил 453600 кВт*ч. Своими умышленными действиями К. причинил энергокомпании ущерб в крупном размере на сумму 537 962 рубля.

В сентябре 2022 г. отделом МВД России по г. Миассу Челябинской области по данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием» в части п. «б» ч. 2: («причинившее крупный ущерб»).

Нарушитель свою вину признал и причиненный компании ущерб возместил полностью. Учитывая данные обстоятельства, суд вынес постановление о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Необходимо знать, что масштабные хищения электроэнергии (в т.ч. для осуществления майнинга криптовалюты) приводят к превышению максимально допустимой нагрузки на сети, ведь энерговоры потребляют электроэнергии в десятки раз больше официально заявленной мощности. Несанкционированное потребление электроэнергии не только наносит ущерб энергокомпании, но и приводит к снижению качества и надежности электроснабжения добросовестных потребителей: перепадам напряжения в сети, порче электроприборов, сбоям в электроснабжении и даже пожарам. В многоквартирном доме весь объем безучетного потребления ложится на плечи соседей.

С начала 2023 года в ходе масштабной рейдовой работы, проведенной персоналом компании совместно со специалистами блока безопасности, в зоне ответственности филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго» было выявлено 376 фактов незаконного потребления электрической энергии. Энергетиками были приняты меры по взысканию причиненного ущерба, в настоящее время ущерб по 199 актам на сумму 6,7 млн рублей погашен, по остальным случаям ведется претензионно-исковая работа.

Борьба с хищениями электроэнергии является одним из приоритетных направлений работы филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго». Факты незаконного потребления электроэнергии специалисты «Россети Урал» выявляют в ходе контрольных мероприятий: проверяют показания приборов учета, целостность пломб, наличие договоров на технологическое присоединение, «скрытой» проводки или «набросов» на линии электропередачи, а также проводят информационно-разъяснительную работу об ответственности за несанкционированное пользование энергоресурсами.