В Ижевске начали косить траву вдоль дорог

Работы по покосу травы вдоль магистральных дорог начались в столице Удмуртии. Как сообщает пресс-служба администрации Ижевска, в первую очередь они будут проходить на улицах, где трава достигла 15 см. В планах охватить работами 2,2 млн кв. м газонов. МУП ДРЭУ проведет покос травы три раза: в мае-июне, августе и осенью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Centre digital & media Фото: Centre digital & media

На данный момент работы провели на ул. 10 лет Октября от Пушкинской до Удмуртской, на ул. Пушкинской от Холмогорова до Кирова, а также на разделительных газонах на 10 лет Октября от Удмуртской до 40 лет Победы, по ул. Ленина от Халтурина до Союзной и по ул. Первомайская.

Также дополнительные контракты на покос травы на общественных пространствах, в парках и скверах заключены с подрядчиками районными администрациями.

Напомним, в июне 2022 года глава Удмуртии Александр Бречалов раскритиковал работу хозяйственных служб Ижевска, допускающих зарастание газонов и неудовлетворительное содержание улиц. На аппаратном совещании тогда он попросил главу города Олега Бекмеметьева привлечь к дисциплинарной ответственности работников администрации.

Подробнее об этом читайте в материале «Чиновники косятся на подрядчиков».