Территорию нового пермского зоопарка начали благоустраивать

В Перми началось благоустройство территории нового зоопарка в микрорайоне Нагорном. Как сообщил в своем телеграм-канале председатель комитета заксобрания по развитию инфраструктуры, внештатный советник губернатора по вопросам строительства Павел Черепанов, строители приступили к укладке плитки, установили уличное освещение, скоро завезут чернозем для высадки деревьев и кустарников, художники продолжают расписывать фасады зданий и вольеров. Также на 90% готово здание ветлечебницы, сейчас проводится укладка плитки и отделочные работы.

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Строительство нового зоопарка началось в 2017 году. Ранее региональным управлением капитального строительства было принято решение о разделении этапов возведения нового зоопарка на пусковые комплексы, и на каждый из них были получены отдельные разрешения на строительство. Это было сделано для того, чтобы была возможность вводить построенные здания по мере их готовности, а не единым большим комплексом.

В феврале инспекция государственного строительного надзора Пермского края выдала заключение о готовности объектов первого пускового комплекса. В начале апреля стало известно, что животных начали перевозить из старого зоопарка в новый. Всего было перевезено около 300 животных, среди которых — кролики, мелкие грызуны, домашние птицы.