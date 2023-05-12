Два дома, хозпостройка и машина повреждены обстрелом ВСУ белгородского села

ВСУ обстреляли село Пороз Грайворонского городского округа Белгородской области, в результате пострадали два частных домовладения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. В них были посечены осколками фасады и крыши, выбиты окна. Также повреждены крыша хозпостройки и стекло автомобиля. Пострадавших нет.

Об обстреле села Пороз МЧС сегодня сообщало в 12:32. Это уже пятый подтвержденный обстрел ВСУ приграничных населенных пунктов в Белгородской области за сегодня, но первый, случай когда власти сообщили о повреждениях гражданских объектов.

Ранее МЧС отправляло уведомления об обстреле сел Терезовка и Новая Таволжанка в Шебекинском округе, села Старый Хутор в Валуйском округе, Цаповка в Борисовском районе.

Сергей Калашников

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