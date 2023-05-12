Санаторий «Русь» в Геленджике привлечен к налоговой ответственности за дробление бизнеса

ООО «Санаторий "Русь"» оспаривает решение инспекции ФНС по городу Геленджику о привлечении компании к ответственности за налоговые правонарушения. Информация размещена в картотеке Арбитражного суда Краснодарского края. ФНС утверждает, что учредитель общества Гарик Зобян искусственно разделил деятельность курортного комплекса на два юрлица, чтобы применять упрощенную систему налогообложения.

Как следует из материалов арбитражного процесса, индивидуальный предприниматель (ИП) Гарик Зобян и ООО «Санаторий "Русь"» применяли упрощенную систему налогообложения. При этом совокупный доход ИП и санатория в ряде налоговых периодов превышал предельно допустимый показатель 150 млн руб. Господин Зобян утверждал, что совместный расчет доходов некорректен, так как каждое из юридических лиц занимается своей деятельностью. Однако специалисты ФНС изучили документы курортного предприятия, опросили сотрудников и пришли к выводу, что ИП Зобян и ООО «Санаторий "Русь"» работают как единый комплекс, а формальное дробление бизнеса свидетельствует о создании схемы по минимизации налогов. Санаторию «Русь» назначено наказание в виде штрафа в сумме 280 тыс. руб. и доначислены налоги на 1,1 млн руб.

ООО «Санаторий "Русь"» обратилось в суд за отменой постановления инспекции ФНС, однако Арбитражный суд Краснодарского края признал правоту налоговиков. Жалоба курортного предприятия будет рассмотрена в 15-м Апелляционном арбитражном суде 18 мая.

Анна Перова, Краснодар